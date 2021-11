V Švici referendum o covidnih ukrepih

Referendumsko kampanjo je zaznamovala visoka stopnja sovražnosti, prišlo je celo do groženj s smrtjo. Policija je posledično okrepila varovanje številnih politikov, med katerimi je tudi minister za zdravje Alain Berset, ki se soočajo s poplavo žalitev in groženj s smrtjo. Ob napetem ozračju, ki vlada v državi, so opazovalci opozorili, da bi današnje glasovanje lahko napetosti še dodatno zaostrilo.

Nasprotniki ukrepov vztrajajo, da je potrebno novo glasovanje o spremembah zakona o covidu, ki med drugim zagotavlja pravno podlago za covidno potrdilo, ki označuje, da je oseba cepljena, prebolela ali negativna na testu. Pravijo, da covidno potrdilo, ki je od septembra potrebno za dostop do restavracij in drugih notranjih javnih prostorov, ustvarja sistem apartheida.