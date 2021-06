V Sydneyju zaradi različice delta novo zaprtje

V avstralski metropoli Sydney se v štirih osrednjih četrtih danes začenja novo najmanj tedensko zaprtje javnega življenja, s katerim želijo oblasti preprečiti izbruh zelo nalezljive koronavirusne različice delta. Oblasti so prebivalce pozvale, naj dom zapustijo le, če se temu ni mogoče izogniti. Portugalska vlada je v četrtek preklicala načrte sproščanja ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, saj številke primerov nove različice delta v državi dosegajo zaskrbljujoče ravni. V Izraelu pa so zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom znova uvedli obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih, kar so sicer odpravili pred vsega desetimi dnevi.

Doslej so v Sydneyju zabeležili 65 novih primerov covida-19. Izbruh je povezan z voznikom limuzine, ki se je okužil pred približno dvema tednoma, ko je z letališča Sydney v karantenski hotel prepeljal mednarodno letalsko posadko. Oblasti so prav tako podaljšale že obstoječo prepoved odhoda iz mesta do prihodnjega petka, saj so bile sledi virusa odkrite v kanalizaciji v oddaljenem mestu Bourke, približno devet ur vožnje severozahodno od Sydneyja.

icon-expand V Sydneyju zaradi nove različice koronavirusa novo zaprtje. FOTO: Dreamstime

"Pri sledenju stikov smo se odrezali bolje, kot smo pričakovali," je dejala premierka zvezne države New South Wales, Gladys Berejiklian, ki je izbruh označila za najstrašnejše obdobje od začetka pandemije. Oblasti so zaskrbljene zaradi veliko lažjega in hitrejšega širjenja nove različice delta, ki se je med prebivalci mesta prenašala zgolj med bežnim stikom. Avstralija je sicer ena najuspešnejših držav na svetu v boju z novim koronavirusom. V državi, v kateri prebiva 25 milijonov ljudi, je bilo zabeleženih nekaj več kot 30.000 primerov okužb in 910 primerov smrti zaradi novega koronavirusa. Portugalska zaradi nove različice delta preklicala sproščanje ukrepov Sproščanje ukrepov je bilo pred širjenjem različice delta predvidevano za ponedeljek."Smo v kritični fazi," je dejala predsedniška ministrica Portugalske Mariana Vieira da Silva. Portugalska je v zadnjih 24 urah zabeležila 1556 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je po podatkih ministrstva za zdravje največ okužb v enem dnevu od februarja. Metropolitansko območje Lizbone je še posebej močno prizadeto, prav tako Sesimbra in Albufeira, kjer je 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev narasla na več kot 240.

icon-expand Portugalska zaradi nove različice delta preklicala sproščanje ukrepov. FOTO: Dreamstime

Sproščanje ukrepov so tako nadomestile ponovne strožje omejitve, med katere spadajo zgodnejše zapiranje restavracij in trgovin. Lizbona, kjer so od vseh odkritih primerov koronavirusa ugotovili, da jih je kar 70 odstotkov okuženih z novo različico delta, bo do ponedeljka ponovno zaprta, s čimer želijo oblasti preprečiti širjenje te različice koronavirusa v druge dele države. Prebivalci bodo območje smeli zapustiti le, če so cepljeni z obema odmerkoma cepiva, so virus že preboleli ali s potrdilom o negativnem testu na koronavirus. Oblasti so enake ukrepe uvedle prejšnji konec tedna, vendar takrat za odhod iz območja še niso določili izjem. V Izraelu zaradi različice delta znova uvedli obvezne maske v zaprtih prostorih V zadnjih štirih dneh v Izraelu beležijo več kot sto novih primerov okužbe s koronavirusom dnevno. Zato je bilo treba ukrepati, je povedal vodja izraelske posebne skupine za soočanje s pandemijo covida-19 Nahman Aš.

Ukrep obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih začenja veljati danes opoldne po krajevnem času. Mask sicer ne bo treba nositi tistim, ki se rekreirajo, in majhnim otrokom. Je pa zdravstveno ministrstvo priporočilo nošenje mask tudi na prireditvah na prostem, tudi na za danes predvideni paradi ponosa, ki naj bi se odvila v Tel Avivu. Vnovičen porast okužb v državi so začeli beležiti v ponedeljek, ko so prvič po aprilu zabeležili več kot sto novih primerov okužbe. Večinoma gre za okužbe z novo različico delta, ki so jo prvič identificirali v Indiji. Med okuženimi v Izraelu je veliko mladih in tudi tistih, ki so že bili cepljeni, navaja dpa. Izrael je sicer država z največjo precepljenostjo prebivalstva na svetu, a se prav tako sooča s premajhnim interesom za cepljenje. Od okoli devet milijonov prebivalcev jih je najmanj en odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo več kot 5,5 milijona, drugi odmerek oz. polno zaščito pa 5,2 milijona. V prvih dneh je bila kampanja cepljenja izjemno učinkovita, nato pa se je interes za cepljenje zaustavil. Ob naraščanju novih okužb se sicer znova povečuje tudi interes za cepljenje.