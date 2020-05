V tajskih nakupovalnih središčih roboti skrbijo za zdravje ljudi

Kako po vnovičnem odprtju nakupovalnih centrov preprečiti širjenje koronavirusa? Tajci so prepričani, da bodo delo najbolje opravili roboti. In kako je videti čas po koroni? Namesto zaposlenih so roboti tisti, ki nakupovalcem merijo temperaturo, z njihovih ekranov sevajo pomembna sporočila javne zdravstvene agencije, kupcem pomagajo najti razkužila, drugi model robota pa jih prenaša. Kateri iz četverice pa je požel največ pozornosti?