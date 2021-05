V tednih po cepljenju 90 odstotkov manj hospitalizacij, 95 odstotkov manj smrti

Študija je zajela 13,7 milijona ljudi po vsej Italiji. Znanstveniki so analizirali podatke, zbrane od prvega dne kampanje množičnega cepljenja 27. decembra lani pa do 3. maja letos. Velika večina cepljenih s cepivom Pfizerja in Moderne je v tem obdobju že prejela tudi drugi odmerek cepiva, medtem ko tisti, cepljeni s cepivom AstraZenece, drugega odmerka še niso prejeli.

Rezultati so pokazali, da se je tveganje za okužbo, hujši potek bolezni, ki bi terjal bolnišnično obravnavo, in smrt zaradi covida-19 začelo po dveh tednih po prejemu prvega odmerka cepiva progresivno zmanjševati.

Pet tednov oziroma 35 dni po prvem cepljenju so zabeležili že kar 80-odstotno zmanjšanje števila okužb, 90-odstotno zmanjšanje števila hospitalizacij in 95-odstotno zmanjšanje števila smrti. Te ugotovitve veljajo tako za moške kot ženske in za vse starostne skupine, so sporočili z ISS.

Do sobote so v Italiji v celoti cepili okoli 8,3 milijona ljudi ali 14 odstotkov populacije, okoli deset milijonov pa jih je prejelo prvi odmerek.