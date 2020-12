'V tem času je pomembno, da svoje občutke sprejmemo in ostanemo hvaležni'

Zato je v tem času je pomembno, da imamo realna pričakovanja, se prilagodimo situaciji in jo sprejmemo takšno, kakršna je, pravi Helena Jeriček Klanšček , doktorica socialne pedagogike. "Pomembno je, da sprejmemo te svoje občutke, tudi negativne ali neprijetne, se o njih pogovorimo s kom, s svojimi bližnjimi ali s strokovnjakom. Po tem, ko jih sprejmemo, pustimo, da grejo in da pridejo tudi pozitivne misli, občutki. Življenje je valovanje, ni samo negativno in ni samo pozitivno."

Ljudje smo socialna bitja in brez druženja seveda ni pravega prazničnega vzdušja, pogrešamo pa ga vsi. "Opažam, da je dosti anksioznosti, depresije in tesnobe med ljudmi," pove mimoidoči. "Lahko bi rekli, da je katastrofalno. Zaprto je vse, ljudje niso taki, kot bi morali biti," pove drugi.

Pozitivne občutke lahko krepimo tudi z osredotočanjem na dobre stvari, da smo hvaležni za tisto, kar imamo in se ne obremenjujemo samo s tistim, kar nam manjka. "Moramo znati videti te dobre stvari, biti hvaležni zase, za svoje bližnje. To moramo znati tudi bližnjim izraziti. Dostikrat namreč šele, ko nekaj izgubimo, ugotovimo, da ni vse tako samoumevno, kot se nam je morda zdelo prej," pove strokovnjakinja.

Vsak posameznik pa naj na prvo mesto najprej postavi sebe in svoje zdravje. "Če bomo mi dobro, če se bomo dobro počutili, če bomo zadovoljni sami s sabo in poskrbeli za svoje osnovne potrebe, potem bomo tudi lažje pozorni do drugih in jih sprejemali takšne, kot so. Tudi drugi so lahko v stresu in stiskah, zato je pomembno, da si vzamemo čas tudi za njih."

Hvaležnost, lepa beseda, pozornost in nasmeh nič ne stanejo, lahko pa nekomu polepšajo dan. Če pa ste v stiski in potrebujete pomoč vi ali vaši bližnji, je na voljo tudi precej brezplačnih številk. "Številka 080 51 00 je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu, pa tudi druge številke, ki so morda specifične, če se soočamo z drugimi težavami," še svetuje Helena Jeriček Klanšček.

Otrokom in mladostnikom je na številki 116 111 na voljo tudi TOM telefon. Še več kontaktnih številk pa je objavljenih na spletni strani NIJZ.