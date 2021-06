V tem tednu bodo v cepilne centre poslali 135.000 odmerkov cepiva

Kakšne dobave cepiv se obetajo Sloveniji v tem tednu in v celotnem mesecu, na NIJZ ne pojasnjujejo, saj da so proizvajalci pri zagotavljanju naročenih dobav še vedno nezanesljivi.

Iz podatkov na spletni strani NIJZ je sicer razvidno, da so v tem mesecu prejeli dve dobavi, in sicer 12.000 odmerkov proizvajalca Johnson & Johnson ter 14.400 odmerkov Moderne. Poleg tega so prejšnji teden prevzeli 300.000 odmerkov cepiva proti covidu-19, ki jih je posodila Madžarska.

V prejšnjem mesecu je v Slovenijo glede na podatke NIJZ prišlo 516.930 odmerkov cepiva proti covidu-19, od tega 338.130 odmerkov Pfizerja in BioNTecha, 57.600 odmerkov Moderne, 32.400 Johnson & Johnsona in 88.800 odmerkov AstraZenece. Zadnji dan maja je prišla pošiljka s 105.300 odmerki Pfizerja.

Na NIJZ pričakujejo, da bodo v tem tednu začeli že cepiti otroke oz. mladostnike, starejše od 12 let. Najprej bodo cepili kronično bolne. Pred začetkom mora Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke še izdati določeno dokumentacijo.

O cepljenju mladostnikov, starih od 12 do 15 let, je na današnji vladni novinarski konferenci spregovorila tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje Mateja Logar.Poudarila je, da strokovnih zadržkov za začetek cepljenja ni. Tudi strokovna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je povedala, da se to lahko začne. Zato po besedah Logarjeve, če so še kaki zadržki, so ti čisto organizacijske narave. Pojasnila je še, da je cepljenje otrok sicer potekalo že pred tem, in sicer so cepili tiste s pridruženimi boleznimi.