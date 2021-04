V tem tednu cepljenje starejših od 60 let, maturantov in kroničnih bolnikov

V tem tednu se pričakujejo tri dobave cepiv proti covidu-19, skupaj 67.320 odmerkov cepiv. V skladu s strategijo bodo cepili osebe, stare 60 let ali več, kronične bolnike in maturante. Za slednje se načrtuje, da bodo cepljeni v petek.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da so danes že prejeli 42.120 odmerkov cepiva Pfizer in BioNTech, popoldne pa pričakujejo 16.800 odmerkov AstraZenece. V četrtek pričakujejo še dobavo 8400 odmerkov Moderne. Poleg tega imajo na NIJZ na zalogi 3300 odmerkov cepiva Moderna, ki ga hranijo za drugi odmerek. Hranijo tudi 7200 odmerkov cepiva Johnson & Johnson, s katerim še niso začeli cepljenja, saj Evropska agencija za zdravila (Ema) dodatno preverja varnost tega cepiva. Poleg tega imajo še na zalogi 22.200 odmerkov cepiva AstraZeneca.

Glede na trenutno epidemiološko situacijo in podatke o precepljenosti prednostnih skupin se prednostno zagotavlja proaktivni pristop cepilnih centrov k cepljenju starejših od 60 let in kroničnih bolnikov, ki so starejši od 18 let, ter maturantov, navaja državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar v petkovem dopisu izvajalcem cepljenja. Cepilni centri, kamor so se lahko maturanti prijavili za cepljenje, so morali NIJZ sporočiti podatke o dodatnih količinah cepiva do 12. ure.

V skladu posodobljeno strategijo cepljenja so v četrto skupino uvrščeni tudi starši posebej ranljivih, kronično bolnih otrok. Šele po zagotovitvi precepljenosti oseb iz prvih štirih skupin strategije se nadaljuje s cepljenjem pete prioritetne skupine, navaja Vindišar. V peto skupino sicer spadajo predsednik republike in njegov urad, poslanci DZ, državni svetniki in del strokovnih služb, vlada in urad predsednika vlade, ustavno sodišče, župani in direktorji občinskih uprav, zaposleni v državni upravi in pravosodju, ki izvajajo nujne naloge, uprava za zaščito in reševanje, policija in slovenska vojska. Mnogi iz te prednostne skupine so sicer bili cepljeni že v preteklih tednih.