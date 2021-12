V tirolskem Ischglu se bojijo novega izbruha okužb.

Gre za zelo priljubljen bar po imenu Kitzloch, kamor zahajajo številni smučarji. Oblasti na avstrijskem Tirolskem so zdaj javno pozvale, da naj se vsi, ki so bili v tem baru v četrtek ali petek, preventivno testirajo, in sicer s testom PCR. Poleg tega naj v prihodnjih dveh tednih ravnajo še posebej zaščitno, nosijo maske tipa FFP2, se izogibajo množicam in spremljajo svoje zdravje.