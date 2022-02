V Tongi zabeležili prve primere covida

Oba primera covida-19 so odkrili med povečanim testiranjem, saj so v kraljestvo prispele številne ladje, ki so pripeljale humanitarno pomoč, poročajo tamkajšnji mediji. Po zadnjih informacijah pa so ponoči zabeležili še tri pozitivne osebe, in sicer gre za tesne kontakte enega izmed delavcev (ženo in dva otroka). Zdravstveni minister je napovedal, da je glavna naloga sedaj najti tesne stike okuženih, vsem, ki so se gibali ob pristaniščih, pa je svetoval, naj se samoizolirajo doma.