V Topolšici bodo vzpostavili negovalni oddelek za asimptomatske starostnike

Kot je povedal direktor Bolnišnice Topolšica Jurij Šorli, ima bolnišnica od petka urejen negovalni oddelek, kamor za do tri dni premestijo potrjeno okužene iz domov. Če se jim stanje poslabša, pa jih premestijo v ustanovo, kjer zdravijo akutne primere bolnikov s covidom-19.

Bolnišnica Topolšica je za ureditev oddelka za osebe s potrjeno okužbo na novi koronavirus namenila en bolniški oddelek, na katerem ima sicer 40 postelj. "V tem trenutku poskušamo redni program izvajati v okviru okrnjenih možnosti," je povedal Šorli, ki novih informacij glede nedavno omenjene možnosti, da bi Bolnišnico Topolšica v celoti preuredili v bolnišnico za bolnike s covidom-19, nima.

"Glede na to, da se je ta trenutek organiziral negovalni oddelek, je to tisto, s čimer bomo skušali za te bolnike pri nas poskrbeti," je povedal Šorli in dodal, da se trenutno za te bolnike da urediti dokaj varno bivanje, prav tako za osebje in za ostale bolnike v hiši. Ostali program pa bodo skušali izvajati kolikor se da tekoče.

Trenutno vse obvladujejo z lastnim kadrom, kar pomeni, da so ukinili vse načrtovane odsotnosti zaposlenih, delo pa izvajajo tudi z zakonsko dovoljenim številom naduram.

Zaradi večjega števila potrjenih okužb med stanovalci slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov bodo danes v Bolnišnico Topolšica od tam premestili 15 stanovalcev. "Predvsem zato, da bomo lažje vzpostavili cone in da se zaposleni vsaj malce sprostijo," je sporočila vodja slovenjgraške enote doma Marjana Kamnik.

V enoti so namreč v torek testirali 44 stanovalcev, od tega so okužbe z novim koronavirusom potrdili pri 17 stanovalcih. Skupno so tako doslej okužbe potrdili pri 38 stanovalcih doma, kjer imajo sicer prostora za 92 stanovalcev. Okužbe so doslej potrdili tudi pri treh zaposlenih v domu. Vsi stanovalci, ki bodo premeščeni v Bolnišnico Topolšica, so asimptomatski, tudi drugi stanovalci, ki ostajajo v domu, se počutijo dobro, je dodala Kamnikova.