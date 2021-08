V torek 139 novih okužb

V torek so opravili 1587 PCR-testov in 18.736 hitrih antigenskih testov. Potrdili so 139 novih okužb, potem ko so jih včeraj 181. Delež pozitivnih testov je tokrat znašal 8,8 odstotka, poroča Sledilnik za covid-19. Hospitaliziranih je 30 bolnikov s covidom-19, od tega jih osem potrebuje intenzivno nego.

14-dnevna incidenca po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje znaša 57, sedemdnevna pa 105.

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 smo v Sloveniji do zdaj cepili 926.325 oseb, polno cepljenih je 815.398 prebivalcev.

Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je v torek opozorila, da je v Sloveniji več kot tretjina starejših od 50 let še vedno nezaščitenih proti covidu-19. Po njenih besedah je izjemno pomembno, da se ta populacija že v avgustu precepi proti covidu-19, sicer nas jeseni čaka katastrofa, saj bodo bolnišnice znova prenapolnjene s covidnimi bolniki.

Število primerov okužb z novim koronavirusom narašča, kar je glede na skoraj 100-odstotno prisotnost različice delta pričakovano, je povedala Beovićeva. Kužnost delta različice novega koronavirusa je namreč primerljiva z nekaterimi najbolj kužnimi boleznimi, kot so norice. Vsak okuženi tako lahko ob odsotnosti preventivnih ukrepov okuži tudi devet ljudi, je pojasnila.