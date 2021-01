V torek skupno 1850 novih okužb

Vlada se bo na seji na Brdu pri Kranju seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami in odločala o morebitnih spremembah ukrepov. Po zadnjih podatkih je sicer v območju rdeče faze le še sedem regij (osrednjeslovenska, podravska, savinjska, gorenjska, pomurska, primorsko-notranjska in koroška), preostalih pet pa je v območju črne faze.

Skupaj so torej v torek opravili 15.946 testov. V Sloveniji imamo trenutno po podatkih Covid-19 Sledilnika 17.884 aktivnih primerov okužb. Hospitaliziranih je 1157 bolnikov, 190 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je 27 oseb.

Zdravniki bolnike prosijo za potrpežljivost

Zdravniki družinske medicine ob začetkih cepljenja proti covidu-19 prosijo bolnike za razumevanje in potrpežljivost. Upoštevati je treba predpisan prednostni vrstni red, saj so količine cepiva omejene. Zavedati se moramo, da v enem mesecu ne bo mogoče cepiti vseh starejših in ogroženih, je vrh stroke družinske medicine zapisal v izjavi za javnost.