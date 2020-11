V torek 2217 novih okužb, pozitivnih 29,5 odstotka testiranj

V torek smo potrdili 2217 primerov okužbe z novim koronavirusom, opravljenih je bilo 7515 testiranj. Delež pozitivnih je bil kar 29,5-odstotni, je potrdil zdravstveni minister Tomaž Gantar.

"Še kdo dvomi, da zaostritve ukrepov niso nujne? Za zdravje ljudi gre," je ob tem zapisal minister, ki vladi predlaga zaostritev ukrepov in omejitev vseh nenujnih dejavnosti za 14 dni (tudi javni promet, šolanje bi še naprej potekalo na daljavo), s čimer bi se vrnili na stanje, kakršno je bilo spomladi. Medtem pa je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek spomnil, da je ta kriza zdravstvena in ekonomska, zato so pri ukrepih nujni kompromisi.