V torek 3166 okužb. Sledilnik: 15 od njih bo bitko z virusom izgubilo

"Spet neslavni rekordi," je današnje podatke komentirala ekipa Sledilnika za covid-19. "Na 601. dan, odkar smo v Sloveniji zabeležili prvo okužbo, več kot tri tisoč na novo potrjenih primerov," so dodali.

Kot so izpostavili v svoji analizi, je delež pozitivnih PCR-testov približno 13 odstotkov večji glede na prejšnji torek, število potrjenih primerov pa je kar 47 odstotkov višje.

Posebej velik porast primerov beležimo v starostni skupini od 35 do 54 let, ugotavlja Sledilnik. Iz njihove analize lahko razberemo, da je bilo v torek sicer potrjenih 42 primerov v starostni skupini od 0 do 4 leta, 409 od 5 do 14 let, 455 od 15 do 24 let, 423 od 25 do 34 let, 590 od 35 do 44 let, 534 od 45 do 54 let, 361 od 55 do 64 let, 220 od 65 do 74 let, 88 od 75 do 84 let in 44 v starostni skupini nad 85 let.