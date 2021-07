V torek 73 okužb, delež pozitivnih testov 3,5-odstoten

Univerzitetni klinični center Ljubljana je objavil primerjalne podatke aktivno okuženih in hospitaliziranih glede na lansko leto. 5. julija 2020 smo imeli v Sloveniji 195 aktivnih primerov okužb in šest hospitaliziranih, letošnjega 5. julija pa 407 aktivnih primerov in 58 hospitaliziranih. Ob tem so dejali, da si ne želijo "ponovitve lanske sezone" in pozvali k cepljenju.