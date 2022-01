V torek naj bi potrdili več kot 11.000 okužb z novim koronavirusom

Po skokovitem porastu okužb, ko smo v ponedeljek zabeležili več 8681 novih okužb s koronavirusom, bo torkov izkupiček potrjenih PCR-testiranj še občutno višji. Tako naj bi do večernih ur potrdili že več kot 11.000 okužb, podatke pa še zbirajo, tako da bo številka po vsej verjetnosti še višja.

Spomnimo

Zaradi slabše zaščite cepiv in prebolelosti pri koronavirusni različici omikron po besedah infektologinje Bojane Beović še ni gotovo, kdaj bo peti val epidemije covida-19 dosegel svoj vrh. "Omikron je za večino ljudi kot prehlad, zlasti za tiste, ki so koronavirus že preboleli ali pa so bili cepljeni," je med drugim še povedala.

Bolnišnice pa se soočajo s kadrovsko stisko, saj je tudi med zaposlenimi vse več obolelih. Zdravstveno osebje bo prav zaradi tega od jutri med izjemami pri karantenah, je sklenila vlada.