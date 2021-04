V torek ob 4812 PCR-testih potrdili 1189 novih okužb

Znani so najnovejši podatki glede epidemiološkega stanja v Sloveniji. Pristojni so včeraj ob opravljenih 4812 PCR-testih potrdili 1189 novookuženih. Delež pozitivnih tako znaša 24,7 odstotka. Opravili so tudi 29.361 hitrih antigenskih testov, a podatka o deležu pozitivnih ni, saj te dodatno preverjajo še z zanesljivejšimi PCR-testi. V državi imamo trenutno 13.301 aktivnih okužb z novim koronavirusom.

Pristojni so v Sloveniji včeraj izvedli 4812 PCR-testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pri čemer je bilo pozitivnih 1189 primerov oziroma 24,7-odstotka vseh opravljenih testov, navaja Covid-19 Sledilnik. Opravljenih je bilo tudi 29.361 hitrih antigenskih testov (HAT), ki pa jih še dodatno preverjajo z zanesljivejšimi PCR-testi in število pozitivnih tako ni znano. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V državi imamo trenutno 13.301 aktiven primer okužbe, povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh pa znaša 895,4. Več sledi ... icon-expand