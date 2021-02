1089 novih okužb, okužen zdravnik, cepljen z dvema odmerkoma

V uredništvu smo prejeli informacijo o s covid-19 okuženem zdravniku iz UKC Maribor, ki naj bi se pred kratkim vrnil iz Afrike. Na naša novinarska vprašanja so v UKC Maribor odgovorili, da se je okužil zaposleni, ki je bil sicer cepljen z dvema odmerkoma cepiva. Dodali so, da je to možno, saj nobeno cepivo ni stoodstotno učinkovito. Epidemiologi so s primerom seznanjeni in so ustrezno ukrepali, zatrjujejo v UKC Maribor. Južnoafriški sev še ni dokazan, so še sporočili. Dodatna pojasnila sicer še pričakujemo.

V torek potrdili 1089 okužb z novim koronavirusom

Kot poroča Sledilnik covid-19, so v torek potrdili 1089 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 5316 PCR-testiranj, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 20,5 odstotka testov. Prav tako so v torek opravili 22613 HAT-testov. Dan pred tem je delež pozitivnih testov sicer znašal 20,6 odstotka, zabeleženih pa je bilo 899 novih okužb.