V torek potrdili 1233 novih okužb

Pristojni so v torek opravili 5306 PCR-testov in 23.413 hitrih antigenskih testov. Z bolj zanesljivimi PCR-testi so potrdili nato potrdili 1233 novih primerov, s čimer je delež pozitivnih testov je znašal 23,2 odstotka. Hospitaliziranih je 622 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 154 na intenzivni negi. Iz bolnišnice so odpustili 62 pacientov, umrlo pa je pet oseb.