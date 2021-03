V torek potrdili 1288 novih okužb s koronavirusom

V torek so ob 6979 PCR-testiranjih potrdili 1288 okužb z novim koronavirusom. Odstotek pozitivnih testov znaša 18,5 odstotka, medtem ko je dan pred tem znašal 19,5 odstotka. Na novinarski konferenci vlade o aktualnem stanju bosta sodelovala mag. Eva Grilc, epidemiologinja iz NIJZ, in dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, znanstveni svetnik in izredni profesor, pobudnik ustanovitve inštituta dr. Antona Trstenjaka. Od 11. ure bomo spremljali v živo.

Kot poroča sledilnik covid-19, so včeraj na novo odkrili 1288 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 6979 PCR-testov, kar pomeni, da delež pozitivnih testiranj v torek znaša 18,5 odstotka. Hitrih testov, ki se potrjujejo s PCR-testi, pa so opravili 27.720. Aktivnih okužb je na današnji dan 11.211. icon-expand Testiranje na meji FOTO: Aljoša Kravanja Dan pred tem so v Sloveniji opravili 5022 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 981 okužb, je včeraj sporočila vlada. Delež pozitivnih testov je v ponedeljek znašal 19,5 odstotka. Znova se zaostrujejo razmere v bolnišnicah, včeraj so zaradi števila hospitaliziranih nad 500 vse znova postale covidne.