V sredo potrdili 1335 novih okužb

V sredo je bilo opravljenih 5622 PCR-testov in 21.834 hitrih antigenskih testov. S PCR-testiranjem so pristojni potrdili 1335 novih okužb.

Z današnjim dnem so sicer v veljavo stopili strožji ukrepi za zajezitev širjenja virusa. V skladu z odločitvijo vlade, da zaradi poslabševanja epidemije za enajst dni omeji javno življenje, od danes pouk znova poteka na daljavo, z nekaj izjemami je znova prepovedana prodaja blaga in storitev potrošnikom, zapirajo se terase lokalov. Znova je prepovedano zbiranje ljudi, gibanje je omejeno na regije, na prostem so obvezne maske.

Po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja so ukrepi potrebni, da bo naše zdravstvo zmoglo in da bomo zaščitili vsa življenja. Hkrati s tem pridobivamo čas, da precepimo najbolj rizične skupine prebivalstva in tako omogočimo, da bomo do poletja znova začeli normalno živeti.