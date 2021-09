V torek potrdili 1364 okužb

Nova izjema: osebe v sektorju mednarodnega prevoza za točenje goriva ne bodo potrebovale PCT

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje, uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.

Odlok je identičen besedilu odloka, ki je bil sprejet 11. septembra 2021 in je bil objavljen v Uradnem listu RS. V novem odloku je dopolnjen le četrti odstavek 5. člena, ki med izjeme po novem šteje tudi osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje za oskrbo na bencinskih servisih.