V torek potrdili 1439 novih okužb s koronavirusom

V Sloveniji so potrdili 1439 okužb z novim koronavirusom. Opravili pa so skupno kar 44504 PCR- in HAT- testov.

Kot poroča Sledilnik covid-19, so v torek v Sloveniji skupno odvzeli 44504 brisov. 5061 je bilo PCR-testov, od katerih je bilo pozitivnih 880 (17,4 odstotka). Opravili pa so še 39443 HAT-testov, pozitivnih je bilo 559 (kar pomeni 1,4 odstotka). Po podatkih imamo v Sloveniji tako 14.008 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Glede na kriterije zaenkrat številke kažejo, da ostajamo v oranžni fazi, ki smo jo dosegli včeraj.