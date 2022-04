V torek potrdili 1604 okužb z novim koronavirusom

Pristojni so v torek ob opravljenih 974 testih PCR in 8632 hitrih antigenskih testih potrdili 1604 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje so trenutno v naši državi aktivno okuženi 26.571 ljudje, 1333 manj kot dan prej.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so pristojni včeraj potrdili 1049 okužb z novim koronavirusom več kot v ponedeljek, ko so našteli 2653 okužbi. Ob tem je treba upoštevati, da so ljudje v ponedeljek opravili več testov kot včeraj. V ponedeljek se je s testi PCR testiralo 1506 ljudi, včeraj pa 974. S hitrimi antigenskimi testi se je v ponedeljek testiralo 13.944 ljudi, včeraj pa 8632. Število aktivno okuženih se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo. Včeraj so bile po ocenah NIJZ aktivne 27.904 okužbe, trenutno jih je 26.571. Povprečje potrjenih primerov v zadnjem tednu se je znižalo in znaša 1625, dan prej pa je bilo za 98 višje. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je trenutno 1258, dan prej je bilo 1321. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je v Sloveniji cepljenih 1.264.948 ljudi, z vsemi potrebnimi odmerki pa 1.220.744.