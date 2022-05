V torek potrdili 1643 novih okužb s koronavirusom

Z zdravstvenega ministrstva so sporočili, da se v bolnišnici zdravi 230 oseb, od tega 70 zaradi covida-19 in 136 s covidom-19. Na intenzivni negi se skupaj zdravi 24 bolnikov, zaradi covida-19 deset, s covidom-19 pa 14 oseb. Iz bolnišnice so v torek odpustili 32 ljudi, umrli pa so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo, so še sporočili z Ministrstva za zdravje.