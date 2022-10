V torek potrdili 1744 okužb s koronavirusom

V torek so ob 706 PCR-testih in 6678 hitrih testih potrdili 1744 okužb s koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 84 bolnikov, kar je sedem manj, na intenzivni negi pa 16, kar so trije manj kot dan prej. V državi je trenutno 26.238 aktivnih primerov okužb.

