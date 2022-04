V torek potrdili 2124 okužb

Pristojni so v torek opravili 1390 testov PCR in 11.977 hitrih antigenskih testov ter potrdili 2.124 novih primerov okužb s koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 19.255 aktivnih primerov okužb. Iz bolnišnic so odpustili 29 bolnikov, umrle pa so tri osebe.

Ministrstvo za zdravje je objavilo sveže podatke o širjenju okužb s koronavirusom. V torek so tako po njihovih podatkih pristojni opravili 1390 testov PCR in 11.977 hitrih antigenskih testov. S tem so potrdili 2124 novih primerov okužb s koronavirusom. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Sloveniji v zadnjih dveh tednih znaša 908, povprečje potrjenih primerov v zadnjem tednu pa 1097. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno prisotnih 19.255 aktivnih primerov okužb. V bolnišnicah se zdravi 259 covidnih bolnikov: zaradi covida 105, s covidom pa 126. Na intenzivni negi jih je medtem 28, 18 bolnikov zaradi covida, 10 pa s covidom. Iz bolnišnic so odpustili 29 bolnikov, umrle pa so tri osebe. V Sloveniji je s prvim odmerkom cepiva medtem cepljenih 1.265.067 prebivalcev, polno cepljenih pa je 1.221.005.