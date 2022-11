V torek potrdili 293 okužb z novim koronavirusom

V petek so namreč umrli trije bolniki, v soboto in nedeljo po dva in v torek eden, kažejo danes objavljeni podatki ministrstva za zdravje.

Število bolnikov s potrjeno okužbo – torej zaradi in s covidom-19 – je v bolnišnicah padalo od 236 v petek do 208 v ponedeljek, nato pa se je v torek povišalo na 218.