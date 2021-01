PRENOS V ŽIVO: V torek 3354 novih okužb, med PCR-testi 37,4 odstotka pozitivnih

Razlogi za širjenje okužb zasebna druženja

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager je povedala, da se od 21.12. dalje, ko so začeli z enakovrednim testiranjem s hitrimi testi, deleži spreminjajo. "Regijsko ni bistvenih sprememb. Primerjava s sliko iz 20.12. pred prazniki kaže, da je nekaj izboljšav in da se povprečje Slovenije rahlo dviguje, kar pomeni, da regije, ki so nad povprečjem Slovenije, beležijo malo večji odstotek na 100.000 prebivalcev." Dobili so podatek od ljudi, da so bili najpogostejši vzroki za okužbe zasebna druženja in prazniki, ki so to pogojevali.