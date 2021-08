Glede na nove epidemiološke podatke so pristojni v Sloveniji v torek potrdili 385 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 2228 hitrih antigenskih testiranj in 19.614 PCR-testiranj. Vse pozitivne hitre teste pristojni potrjujejo še s PCR-testi.

Število okuženih v državi tako še naprej narašča. Zvišalo se je tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, to za torek znaša 218 (dan prej 198), 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 118 (dan prej pa 107).

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 2560 aktivnih okužb, kar je 246 več kot dan prej. Višji je tudi delež pozitivnih, v ponedeljek je bil delež pozitivnih 15,5-odstoten, v torek pa 17-odsoten.