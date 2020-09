V torek potrdili 55 novih okužb, ena oseba umrla

Največ okužb od začetka epidemije koronavirusa pri nas smo zabeležili 26. marca. Takrat smo potrdili 61 primerov. Podobno število okuženih kot danes smo našteli 1. aprila, in sicer 56.

Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih 160.479 testiranj na novi koronavirus, potrjenih pa 2924 okužb.

V Koroškem domu starostnikov v Črnečah še dve okuženi stanovalki

V Koroškem domu starostnikov v Črnečah so potrdili še dve okužbi z novim koronavirusom pri stanovalkah. Nobena od njiju ne kaže znakov okužbe, obe sta, tako kot prvi dve okuženi stanovalki, zdaj v rdeči coni doma, je povedal direktor doma Srečko Mlačnik. Med zaposlenimi novih okužb niso odkrili.

Na novo okuženi stanovalki sta obe bili sostanovalki prvih dveh okuženih stanovalk. Vse štiri so tako z istega oddelka, to je oddelka, kjer skrbijo za osebe z demenco. Celotni ta oddelek obravnavajo kot sivo cono, v kateri so onemogočeni stiki z drugimi stanovalci. Štiri doslej potrjeno okužene stanovalke pa so, kot omenjeno, zdaj v rdeči coni doma.

Prvi dve okužbi so sicer v domu potrdili prejšnji teden, okužbo pa je v dom vnesla na novo sprejeta stanovalka. Sprejeli so jo v petek, 21. avgusta. Takrat ni kazala nobenih znakov okužbe z novim koronavirusom, prav tako stikov z okuženimi niso navajali njeni svojci. A se je kasneje izkazalo, da je novo stanovalko Koroškega doma starostnikov v Črnečah okužila njena sestra.

Ob prvi potrjeni okužbi so v Koroškem domu starostnikov v Črnečah ustavili vse nove sprejeme stanovalcev, prav tako obiske in druženja med stanovalci. Zagotavljajo pa jim stik s svojci prek telekomunikacijskih kanalov, tiste stanovalce, ki niso v sivi coni, pa denimo odpeljejo tudi na sveži zrak v park pred domom, je povedal Mlačnik.

V domu, ki skrbi za okoli 255 stanovalcev, so doslej skupno opravili najmanj 150 brisov za testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Nazadnje so v torek brise odvzeli pri 38 stanovalcih in 15 zaposlenih. Med zaposlenimi novih okužb niso potrdili, tako da je skupno doslej bila okužba potrjena pri eni zaposleni prejšnji teden.