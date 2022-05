V torek potrdili 666 novih okužb

V bolnišnici se po podatkih zdravstvenega ministrstva zdravi 178 bolnikov, od tega 66 zaradi covida in 93 takih, ki imajo drugo bolezen, hkrati pa so okuženi še s koronavirusom. 19 bolnikov se zdravi na intenzivnem oddelku, med njimi sedem zaradi covida-19, 12 pa jih ima poleg covida še druge bolezni. Iz bolnišnic so sicer odpustili 20 ljudi, tri osebe s potrjeno koronavirusno okužbo pa so umrle.