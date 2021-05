V torek potrdili 726 novih okužb

V torek so pristojni opravili 4698 PCR-testov in potrdili 726 okužb z novim koronavirusom. Ob tem so opravili še 27.065 hitrih antigenskih testov, pozitivne pa dodatno potrdili s PCR-testi. Delež pozitivnih je 15,5-odstoten.

V torek so pristojni opravili 4698 PCR-testov in potrdili 726 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil v torek 15,5-odstoten, kar je več kot dan prej, ko je znašal 13,5 odstotka. Pristojni so okužbo potrdili pri 726 osebah, kar je prav tako več kot dan prej, ko je število novih okuženih znašalo 491. Število okužb, potrjenih v torek, je pa je še vseeno nižje kot pred enim tednom – 5. maja smo namreč zabeležili 776 novih primerov okužbe. Po podatkihSledilnika Covid-19, je v državi trenutno 8958 aktivnih primerov. Izpolnjeni so pogoji za rumeno fazo, vlada o sproščanju ukrepov Vlada bo sicer na današnji seji obravnavala aktualne epidemiološke razmere. Predvidoma bo odločala o podaljšanju epidemije covida-19, pa tudi o sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb skladno z rumeno fazo načrta. Med drugim naj bi na mizi imela predlog strokovne svetovalne skupine za covid-19 o postopnem odpiranju kulturnih ustanov.