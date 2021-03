PRENOS V ŽIVO: V torek potrdili 952 okužb, število hospitaliziranih spet padlo pod 500

V Sloveniji so v torek opravili 6017 PCR-testov in potrdili 952 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 15,8 odstotka, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb pa 728, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 485 bolnikov, 92 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 55 oseb, štiri so umrle.

Sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb je v torek padlo za 36. Padlo je tudi število bolnikov s covidom-19, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, in sicer za 21. Dva bolnika več kot dan prej pa sta potrebovala zdravljenje na oddelku za intenzivno nego.

V torek so opravili tudi 25.046 hitrih antigenskih testov, v državi pa je po podatkih Covid-19 Sledilnikatrenutno 10.464 aktivnih primerov okužbe.