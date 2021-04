V torek delež pozitivnih 21,5-odstoten

Ob opravljenih 4816 PCR-testih so pristojni v torek potrdili 1034 okužb z novim koronavirusom, delež je bil torej 21,5-odstoten. Pristojni so v Sloveniji včeraj testirali tudi 24.995 oseb s hitrimi antigenskimi testi, kjer pa pozitivne nato še dodatno preverjajo z zanesljivejšimi PCR-testi. Hospitaliziranih je 631 oseb, štiri osebe so umrle.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19, ki jo bomo ob 11. uri prenašali v živo, bodo sodelovali ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc. Pristojni so včeraj v Sloveniji na okužbo z novim koronavirusom s PCR-testi testirali 4816 oseb, od tega je bilo pozitivnih 1034 – delež je tako 21,5-odstoten. Opravili so tudi 24.995hitrih antigenskih testov (HAT), a podatek o pozitivnih ni znan, saj te zadnja dva meseca še dodatno preverjajo z zanesljivejšimi PCR-testi. V bolnišnicah se trenutno zdravi 631 covidnih bolnikov (18 manj kot dan prej), na oddelkih intenzivne nege jih je 155 (eden manj kot dan pred tem). Iz bolnišnic so medtem v domačo oskrbo odpustili 62 oseb s covidom-19, štiri so umrli, je sporočila vlada. Še naprej se zmanjšuje tudi 7-dnevno povprečje potrjenih novih primerov okužb. V torek je povprečje znašalo 706, dan pred tem pa 737, kar je za 31 manj. 14-dnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev je na ravni države 575,8. Dvotedenska incidenca je najvišja v primorsko-notranjski regiji (808), najnižja pa je 14-dnevna pojavnost okužb v obalno-kraški regiji (360,2). Nad povprečjem je epidemiološko stanje tudi v savinjski, zasavski, jugovzhodni in osrednjeslovenski regiji. Po podatkih Sledilnikca Covid-19 je v državi trenutno 12.176 aktivnih okužb. Novo pretresanje ukrepov, prehajamo v oranžno fazo Vlada bo danes na seji obravnavala epidemiološko stanje v državi, ob umirjanju epidemije covida-19 bodo govorili tudi o sproščanju ukrepov po vladnem semaforju. A tokratna seja ne bo posvečena zgolj epidemiološkim, ampak tudi drugim zadevam. Med drugim bodo po napovedi začeli obravnavo resolucije o dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050.