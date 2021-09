V torek potrdili 1093 novih okužb, največ v četrtem valu

Nazadnje so več kot tisoč koronavirusnih okužb v enem dnevu v Sloveniji našteli konec aprila, na vrhuncu spomladanskega vala.

Delež pozitivih testov je v torek znašal 21,2 odstotka in je za eno odstotno točko manjši kot dan prej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 645 in je za 46 višje kot dan prej. Štirinajstdnevna pojavnost potrjenih primerov na 100.000 primerov pa znaša 370, kar je 28 več kot v ponedeljek. NIJZ ocenjuje, da je v državi trenutno 7.857 aktivnih okužb, to je 581 več kot dan prej.