V torek prvič od novembra znova presegli 4000 dnevnih okužb

V torek so pristojni izvedli 10.577 PCR-testiranj in 82.633 hitrih antigenskih testov, ki jih nato potrjujejo še s PCR-testi. Ob tem so prvič od novembra potrdili več kot 4000 novih dnevnih okužb. Zabeležili so jih namreč 4068, s čimer je delež pozitivnih testov znašal 38,5 odstotka.

Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih ob tem po poročanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje znaša 1086, sedemdnevno povprečje pa 2058. V Sloveniji je ob tem 23.041 aktivnih primerov okužb.

Po podatkih NIJZ se je z enim odmerkom cepiva do zdaj cepilo 1.251.227 prebivalcev Slovenije, polno cepljenih pa jih je 1.191.874.