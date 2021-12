Prvega otroka bodo v UKC Ljubljana cepili v torek, zanimanja za zdaj malo

Cepljenje povzroča manj zapletov kot prebolevanje, zato ni zadržkov, da ne bi cepili tudi otrok, starih med 5 in 11 let, je prepričan pediater Denis Baš : "Staršu, ki razmišlja, ali bi dal otroka, ki covida še ni prebolel, cepiti ali ne, bi zagotovo svetoval, naj izbere manj nevaren način."

Posvetovalna skupina naj bi predlagala, da bi lahko otroke dali cepiti vsi starši, ki bi to želeli

Kot smo neuradno izvedeli, bo posvetovalna skupina Bojane Beović na ponedeljkovem sestanku predlagala, da bi otroke, tudi zdrave, lahko dali cepiti vsi starši, ki bi to želeli. Otroci imajo po okužbi namreč osem-, celo desetkrat več možnosti za zaplete, kot če bi se cepili. "V zadnjih tednih kar narašča število otrok z večorganskim vnetnim sindromom," pove predstojnica Infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc.

Na družbenih omrežjih veliko napačnih informacij

Na dileme in vprašanja staršev glede cepljenja otrok pa v posebni skupini na Facebooku odgovarja šest znanstvenic, farmacevtk, ki so vse tudi mame. Nedavno se jim je pridružila še infektologinja. "Na družbenih omrežjih je veliko informacij, mnogo napačnih. Problem je bil seveda v tem, da so bile predvsem mamice, ki so iskale odgovore na vprašanja o cepljenju, pogosto napadene," pojasni Lucija Ana Vrščaj s foruma o cepivih Science Mamas.

V štirih mesecih se je skupini pridružilo več kot 7.400 članov, raven komunikacije pa je visoka. Vedo, da se bodo številni starši te dni spraševali, ali bi svoje otroke cepili proti covidu ali ne. "Do zdaj je bilo v ZDA cepljenih že več kot tri milijone otrok in po zadnjih znanih podatkih do zdaj ni bilo še niti enega primera miokarditisa, tako da je videti, da je cepljenje pri mlajših otrocih celo varnejše kot pri najstnikih," pove Nataša Karas Kuželički s foruma o cepivih Science Mamas.