V torek več kot 2200 okužb

Direktor klinike Golnik Aleš Rozman je včeraj povedal, da je število okužb do 22. ure že preseglo 2200, kar je največ od začetka epidemije. Izrazil je upanje, da bodo ukrepi do konca tedna začeli delovati in se bo tudi rast števila novih okužb začela umirjati.

Aleš Rozman je zaRTV Slovenija v torek zvečer povedal, da se je drugi val epidemije pojavil konec avgusta in na začetku septembra, ko je mlajša delovno aktivna populacija hodila v službe kljub blagim znakom bolezni. V ponedeljek so sicer potrdili nekoliko manj okužb, in sicer 1499, opravili pa 5756 testiranj. Delež pozitivnih testov je bil tako 26-odstoten. V bolnišnicah je bilo 560 bolnikov s covidom-19, 87 na intenzivni negi. Umrlo pa jih je 13. Število oseb, ki potrebujejo zdravniško pomoč, se je tako v dobrem tednu podvojilo.Glede na izkušnje preteklih mesecev je pričakovati, da se bo število oseb, ki potrebujejo zdravniško oskrbo, povečevalo še kar nekaj časa. Zato je še toliko bolj pomembno, da se vsi, prav vsi, držimo samozaščitnih ukrepov in upoštevamo sprejete ukrepe, je na včerajšnji novinarski konferenci dejal Jelko Kacin. icon-expand