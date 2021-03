V torek potrdili 1112 okužb z novim koronavirusom

Kot poroča Sledilnik za covid-19, so v Sloveniji potrdili 1112 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 5989 PCR-testov. To pomeni, da je delež pozitivnih testov znašal 18,6. Včeraj je bilo sicer pozitivnih 19 odstotkov PCR-testov. Opravili so tudi 24.688 HAT-testov. V Sloveniji je tako trenutno 10.310 aktivnih primerov koronavirusa.