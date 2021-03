'V trenutnih razmerah so za katoličane vsa cepiva etično sprejemljiva'

Na SŠK pojasnjujejo, da so škofje v svoji izjavi poudarili, da je cepljenje koristno ter da naj bo cepljenje brezplačno, prostovoljno in da se ne sme diskriminirati tistih, ki se npr. iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti.

Katoliška cerkev vabi vse katoličane, da se po posvetu z osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje ter s tem zaščitijo svoje zdravje in zdravje bližnjih. "Glede na omejeno količino cepiv, ki je v Sloveniji na voljo, verniki trenutno nimajo možnosti izbire, s katerim cepivom se bodo cepili. Zato je SŠK mnenja, da se lahko verniki cepijo z vsemi dostopnimi cepivi: Pfizer-BioNTech, Moderna in AstraZeneca. Na SŠK pričakujemo, da bo država čim prej zagotovila večje količine cepiv in s tem tudi možnost, da se katoličani odločimo za tista cepiva, ki so moralno ustreznejša," so še zapisali v izjavi za javnost.

Spomnimo, Slovenska škofovska konferenca je vernikom odsvetovala cepljenje s cepivom AstraZenece, ker da je moralno kompromitirano, saj temelji na uporabi celične linije, ustvarjene leta 1973 iz tkiva verjetno spontano splavljenega nerojenega otroka. Nota, katere objavo je odobril papež Frančišek, sicer pravi, da je, kadar ni na voljo etično neoporečnih cepiv in tudi v primeru, kadar državljani nimajo možnosti izbire med cepivi, moralno sprejemljivo uporabiti cepiva, pri katerih so v procesu raziskovanja in proizvodnje uporabili celične linije splavljenih fetusov.

V petkovi oddaji 24UR ZVEČER je dr. Janez Jurij Arnežiz Župnije Koper, sicer doktor molekularne biofizike in biokemije, povedal, da cepljenja s cepivom AstraZenece ni treba odsvetovati, saj da gre za varno cepivo, ki ne vsebuje kakršnihkoli celic splavljenih zarodkov.