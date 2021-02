Kava v Trstu dovoljena, saj turistični obiski niso več prepovedani

Še pred mesecem dni so tržaške ulice polnili le domačini, turistov pa ni bilo nikjer. A to se utegne že kmalu spremeniti. "Glede na geografsko lego lahko iz Slovenije trenutno vstopamo le na območje dežele Furlanija - Julijska krajina," pove konzulka z generalnega konzulata v Trstu Tanja Mljač. To pomeni, da smo, dokler je obarvana rumeno, omejeni z gibanjem na to deželo.

Ker so gostinski lokali v Italiji že lahko odprti, je tudi kava v Trstu sedaj upravičen razlog za prečkanje slovensko-italijanske meje, v Furlanijo - Julijsko krajino se po novem lahko zapeljemo tudi po nakupih, kar brez testa pa lahko Italijo z utemeljenim razlogom prečkamo tudi v tranzitu. Ta je mogoč tudi skozi oranžno deželo Veneto, ki za turiste sicer še vedno ostaja zaprta.