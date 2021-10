V Trstu demonstracije proti covidnemu potrdilu

Covidno potrdilo, ki dokazuje, da je bila oseba ali cepljena proti covidu-19, ali je to bolezen prebolela, ali pa ima negativni test na novi koronavirus, bo v Italiji od 15. oktobra obvezen tako v javnem kot zasebnem sektorju. Že zdaj morajo pogoj PCT spoštovati zaposleni v zdravstvu in šolstvu, obvezen pa je tudi v meddeželnem javnem prometu.

V Trstu je v petek shod potekal že četrtič zapored, po ocenah policije pa se je tokrat zbralo okoli deset tisoč ljudi. Med protestniki so bili nekateri, ki so izrazili skrb in nezaupanje v cepiva in pa tisti, ki menijo, da je nova zakonodaja krivična in povzroča neenakosti v družbi. V ospredju protesta so bili pristaniški delavci, ki so zagrozili z zaprtjem pristanišč.