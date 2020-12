V turizmu želijo obsežnejšo pomoč in nove bone

V turističnih združenjih so, kot so zapisali, izredno zaskrbljeni zaradi stanja v panogi. Obratovanje panoge je še vedno prepovedano, prihodnost je negotova, strokovne napovedi pa še naprej govorijo o dolgotrajnem, večletnem okrevanju, so navedli v pismu, ki so ga poslali iz Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS).

Šesti protikoronski zakon turističnim družbam ponuja določen obseg pomoči, ki pa žal ne omogoča prebroditve krize, menijo podpisniki. Povečuje se brezposelnost, saj zadnji podatki zavoda za zaposlovanje navajajo 11.365 izgubljenih delovnih mest od marca do novembra. "To je več kot 25 odstotkov vseh zaposlenih v turizmu," so posvarili. Samo v novembru se je število nezaposlenih povečalo za 19 odstotkov.

"To jasno kaže, da obstoječi ukrepi niso dovolj in da je treba nujno dodati nove ukrepe za panogo, ki je v letu 2019 prispevala 12 odstotkov slovenskega družbenega bruto proizvoda, skupaj z multiplikativnimi učinki pa je ta delež znašal med 18 in 19 odstotkov," so podčrtali.

Predlagajo bodisi vključitev njihovih predlogov v sedmi protikoronski zakon bodisi interventni zakon o turizmu.

Tako je med njihovimi zahtevami posebna obravnava turizma kot najbolj ogrožene gospodarske panoge, ki ji je bilo obratovanje v letošnjem letu prepovedano več kot tretjino leta. Med prejemnike pomoči morajo biti vključeni vsi segmenti turizma in ne samo določene standardne klasifikacije dejavnosti, kot navaja predlog sedmega protikoronskega paketa, so posvarili.

Želijo razširitev obdobja pomoči na obdobje prve razglasitve epidemije (marec–junij), na obdobje druge razglasitve epidemije (oktober–december) in prve tri mesece leta 2021. Zgornjo omejitev pomoči pri sofinanciranju fiksnih stroškov za vse segmente turizma želijo podvojiti na 2000 evrov na zaposlenega.

Ukrep sofinanciranja čakanja na delo želijo podaljšati do 31. marca prihodnje leto z možnostjo dodatnega podaljšanja. Država naj bi financirala 100 odstotkov zneska za čakanje na delo.

Prav tako želijo financiranje 100-odstotnega nadomestila pri ukrepu skrajšanega delovnega časa z osnovo povprečne plače v Sloveniji.

Predlagajo nove bone

Zaradi zelo nizkega deleža unovčevanja turističnih bonov – ta znaša manj kot 36 odstotkov – in nezmožnosti unovčevanja zaradi prepovedi obratovanja panoge predlagajo izdajo novih bonov s 1. januarjem prihodnje leto. Veljavnost pa je pri tem treba razširiti še na druge segmente turizma, kot so žičniške naprave, turistične agencije, znamenitosti in gostinstvo.

"Le s takojšnjim sprejetjem predlaganih ukrepov bi bilo turističnim družbam vsaj do neke mere olajšano preživetje do ponovnega zagona turizma, omiljeno pa bi bilo tudi naraščanje brezposelnosti," so zapisali.

Pod pismo so se podpisali TGZS, Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Združenje hotelirjev Slovenije, Združenje turističnih agencij Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Kongresni urad Slovenije, Združenje kampov Slovenije, Združenje igralništva Slovenije, Združenje Slovenia Outdoor, Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ, Zbornica gorskih centrov – GZS, Skupnost Julijske Alpe, Turizem Ljubljana, Združenje JRE Slovenija ter Združenje rent a car.