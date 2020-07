V UKC Ljubljana obravnavali 11 pozitivnih nosečnic, tri okužene tudi ob porodu

Potem ko smo včeraj poročali, da so francoski zdravniki odkrili prvi primer prenosa okužbe v maternici , smo na UKC Ljubljana naslovili vprašanje, če smo tudi pri nas že imeli primer okuženega novorojenčka in koliko porodnic s covid-19 so spremljali pri porodu ter kako trenutno delujejo v spremenjenih razmerah.

Lili Steblovnik z Ginekološke klinike UKC Ljubljanapojasnjuje, da noben od novorojenčkov pri nas ni bil okužen, so pa do zdaj obravnavali 11 SARS-CoV-2 pozitivnih nosečnic. Trenutno ambulantno vodijo dve pozitivni nosečnici.V ljubljanski porodnišnici je do zdaj rodilo šest nosečnic, tri so bile ob porodu že negativne, tri pa še vedno okužene z novim koronavirusom, ena od njih je imela ob porodu tudi blage simptome covid-19, pripoveduje Steblovnikova. Vse tri so rodile v posebej prilagojeni porodni sobi in bile po porodu hospitalizirane v prilagojenih prostorih, da so onemogočili možnost prenosa okužbe na zdravstveno osebje in druge nosečnice in porodnice.

Ob tem pa zdravnica poudarja, da so se trudili, da zaščitni ukrepi niso poslabšali strokovne obravnave in sočutnega človeškega pristopa do nosečnice. Strokovno delo v zaščitni opremi je namreč za zdravstvene delavce izjemno naporno in okolje z onemogočenim običajnim stikom z osebjem in partnerjem je za porodnico relativno neprijetno, pravi Steblovnikova. Dodaja pa, da so vsi porodi potekali brez zapletov. Vsi novorojenčki so bili rojeni v obdobju roka poroda in donošeni.