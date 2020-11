V rekordnih desetih dneh zagotovili 56 bolniških postelj

"Veseli me, da vas lahko pozdravim iz nove pridobitve UKC Ljubljana, ki smo jo uspeli vzpostaviti v rekordnih 10 dneh," je dejal generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar . Zaradi pomanjkanja kapacitete za zdravljenje bolnikov s covidom-19 so pred 11 dnevi začeli s prenovo prostorov nedograjene Diagnostično-terapevtske službe. V zgolj 10 dneh so pripravili prostor in namestili 56 postelj, v katere so že premaknili prve bolnike.

Poklukar se je zahvalil izvajalcem, ki so na lokaciji delali po 16 ur dnevno, Gospodarskemu razstavišču ter Mestni občini Ljubljana, Slovenski vojski, Civilni zaščiti in celotni ekipi Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. "UKC še ni imel tako dobre ekipe, kot jo ima danes," je poudaril.

od danes zjutraj imajo hospitaliziranih 291 pacientov, od tega jih je 59 na intenzivni negi. Danes že sprejemajo nove covid bolnike v nove prostore, ki pa so zaradi vse logistike boljši od kakršnekoli improvizacije v športnih ali drugih gospodarskih objektih. "Tu imamo v neposredni bližini CT aparature, magnetne aparature, operacijske dvorane ...," je dejal Poklukar, ki pa dodaja, da je trenutno še vedno največji problem kader, ki tudi zboleva. Trenutno jih je 288 zbolelih za covidom-19, še dodatnih 180 jih je v karanteni. Trenutno je prerazporejenih 510 zdravstvenih delavcev in ta številka se bo še stopnjevala.

Dela so potekala na 1700 kvadratnih metrih površine, strošek pa je znašal 3,4 milijona evrov. Kapacitete bi lahko na tej površini povečali še do 100 postelj.

"Pričakujemo, da bomo na tej lokaciji, zatradi optimizacije prostora, teelmetrije in vsega, kar te površine omogočajo, ptorebovali manj kadra na bolnišnično posteljo kot pa v starih zgradbah kliničnega centra, ki niso grajene za sprejeme večjega števila pacientov hkrati. Koliko imajo še rezerv, kje so meje, je težko določiti," je dejal.

"Z vsemi sredstvi se borimo, da ohranjamo dostopnost zdravstva"

V oktobru so v UKC Ljubljana opravili 20-odstotkov manj ambulantenga programa kot v letu 2019. "Opravili smo enako število opracij na odprtem srcu kot v mesecu oktobru lansko leto. Z vsemi sredstvi se borimo, da ohranjamo dostopnost zdravstva," je dejal Poklukar.

Spregovoril je tudi o kadru in pojasnil, da so za potrebe oskrb covid bolnikov prerazporedili že 510 zaposlenih, kar nameravajo v naslednjih dneh še stopnjevati. "V novih prostorih bomo potrebovali manj kadra na posteljo,"je dodal in pojasnil, da gre za drugačno razporeditev prostora. "Zaposleni, ki zbolijo, ne delajo, borili se bomo, da bomo to prakso obdržali do konca," je še dodal.

"Na nivoju Slovenije zmoremo desetkrat več, na nivoju UKC pa kar šestkrat več, kot smo mislili v prvem valu," je spregovoril o zmogljivostih. "Če bi spomladi rekli, da bomo imeli več kot 1200 hospitaliziranih ljudi, bi mu težko verjeli," je dejal.

"Nihče si ne želi, da nekomu ne bi morali zagotoviti ustreznega zdravljena. O tem, kje so meje, ne bi želel razmišljati. A ta nova pridobitev pomembno veča možnost, da bomo tudi v naslednjih dneh lahko vsem ponudili ustrezno zdravstveno pomoč," je dejal in dodal, da bosta ključna sodelovanje med bolnišnicami in solidarnost vseh.