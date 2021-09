V UKC Ljubljana začeli cepiti zaposlene s tretjim odmerkom cepiva proti covidu-19

Požun, ki so ga kot prvega od zaposlenih danes cepili s tretjim odmerkom, je v izjavi za medije ocenil, da jim bo uspelo s tretjim odmerkom v kratkem času zaščititi tako zaposlene kot bolnike. "Prepričan sem, da bo poživitveni odmerek pomagal še bolj zaščititi tako mene kot moje sodelavce in tudi bolnike," je ob tem dejal.

Cepili so ga z istim cepivom kot že prej, sicer pa za cepljenje s tretjim odmerkom uporabljajo le cepivo mRNK. K cepljenju s tretjim odmerkom so povabili tiste zaposlene, ki so jih cepili januarja in februarja. Za zdaj pa se je po Požunovih besedah odzvalo skoraj 40 odstotkov vseh, ki so jih povabili.

Najprej bodo cepili starejše in tiste, ki delajo na najbolj izpostavljenih delovnih mestih. "Glede na to, da so ekipe okrepljene – danes jih bomo recimo cepili 300 – nam bo v zelo kratkem času uspelo cepiti vse, ki si to želijo," je ocenil Požun. Kronične bolnike po njegovih besedah z možnostjo cepljenja s tretjim odmerkom seznanijo njihovi zdravniki ob pregledih in jih, če to želijo, tudi napotijo na cepljenje. Kot je dejal, so za cepljenje večinoma zainteresirani; gre za najbolj ogrožene bolnike, skrb za njihovo zdravje pa je največja.

Med danes cepljenimi s tretjim odmerkom je bila tudi zdravnica anesteziologija Anita Mrvar Brečko iz urgentnega kirurškega bloka, ki je dejala, da ni niti za trenutek podvomila o svoji odločitvi, ampak je bila vesela, da se je imela možnost cepiti še s tretjim odmerkom. "Treba je storiti vse, da ne zbolimo za covidom-19, če pa že, da dobimo lažjo obliko bolezni, ne dolgotrajnega covida," je poudarila.

Kot je pojasnil Požun, sicer odkrivajo okužbe tudi med zaposlenimi, ki so bili cepljeni. A nihče od njih ni bil hospitaliziran. Po besedah Mrvar Brečkove so zboleli tudi njeni bližnji kolegi, a ni šlo za hujšo obliko bolezni. Sicer pa v urgentnem kirurškem bloku vsakega poškodovanega obravnavajo tako, kot da ima potrjeno okužbo, in uporabljajo ustrezno varovalno opremo. Zaradi covida je obremenitev zdravstvenega sistema mnogo večja, je opozorila in dodala, da si želijo, da bi lahko čim prej normalno delali.