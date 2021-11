V UKC Ljubljana zasedenih 75 od 85 intenzivnih postelj

Bolnišnice pokajo po šivih. Sinoči naj bi v celjski bolnišnici že zmanjkalo postelj na intenzivni negi, na pomoč so jim nato priskočili v Ljubljani, a tudi tam so skoraj že na robu zmogljivosti. Trenutno je zasedenih 180 od 227 pripravljenih "navadnih" postelj in 75 od 85 pripravljenih "intenzivnih" postelj, so nam sporočili z UKC Ljubljana. Koordinator za bolnišnične postelje Robert Carotta medtem poudarja, da največja težava še vedno ostaja pomanjkanje kadra. "Trenutno najbolj primanjkuje delavcev zdravstvene nege, tako na covid, kot tudi na necovid oddelkih," pravijo v največji slovenski bolnišnici. Dobrodošla bi bila tudi pomoč iz tujine, dodajajo.

Na intenzivni negi v UKC Ljubljana je trenutno prostih še deset postelj. FOTO: Matej Povše / UKCLJ "Vrag je vzel šalo: v Sloveniji je zmanjkalo intenzivnih postelj," je na družbeno omrežje v ponedeljek zvečer zapisal zdravnik Federico Potočnik, specializant infektologije iz celjske bolnišnice. Kot je nato v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil Koordinator covidnih bolnišničnih postelj Robert Carotta, je že pred to objavo začel poizvedovati, kaj se je zgodilo, saj da bi morali imeti prostih še vsaj 25 postelj. "Potem smo izvedeli, da so v UKC Ljubljana postelje pripravljene, ampak ker so bile prazne, je bil kader doma," je pojasnil. Potočnik pa je ob zaključku dežurstva sporočil še: "Hvala kolegom iz DTS, da so uspeli stisniti še nekaj postelj. Ampak tako je, po kapljicah: en prostor tu, eden tam, kjer je sploh še možno. Intenzivisti vlagajo nadčloveške napore in smo jim lahko vsi hvaležni." Po besedah Roberta Carotte se je včeraj v zgodnjih popoldanskih urah v ljubljanskem kliničnem centru sicer zgodil "pravi cunami", ki je zapolnil vse takrat razpoložljive intenzivne postelje. "Zato je bilo treba malo počakati, reorganizirati in vpoklicati manjkajoči kader v tako imenovani DTS," je razložil in dodal, da je zdaj zadeva pod kontrolo. PREBERI ŠE Carotta: Najbolj črn scenarij predvideva tudi zaustavitev onkoloških operacij