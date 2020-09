V UKC Maribor se ob vse več hudo bolnih pacientov soočajo s kadrovsko stisko

Na državni ravni imamo za covid paciente na voljo štiri bolnišnice: UKC Ljubljana, UKC Maribor, Golnik in SB Celje. Ko se ena zapolne, se odpre druga. Kot je povedal Flis, imajo v Mariboru na voljo tri postelje za intenzivno terapijo covid bolnikov. Ta je vzpostavljena posebej in je na varovanem območju, zato tam nimajo neomejenega števila intenzivnih postelj, kjer je mogoče predihavanje pljuč. Manjka tudi osebja, saj so številni zdravniki v karanteni.

Po besedah Flisa je zdravljenje bolnikov s covidom težje, v bolnišnici preživijo dlje časa, na teh oddelkih pa dela štirikrat več osebja, ki mora ves čas paziti, da se ne okuži. V začetku so imeli v bolnišnici nekaj varovancev domov za starejše, zdaj prihaja vedno več bolnih iz Maribora in okolice, gre pa za precej prizadete bolnike, še dodaja.

Trenutno imajo na covid oddelku 18 bolnikov, težava pa ni v številu postelj, temveč v številu ekip, ki bi za te paciente skrbeli. Ob tem je prišlo tudi do prenosa okužbe z bolnika na zaposlenega, in sicer na oddelku za gastroenterologijo. Tam sta ležala dva bolnika iz doma ostarelih, ki sta bila okužena, a nista kazala znakov. V bolnišnici so ju pripeljali urgentno, in sicer zaradi prebavnih težav. Zdaj je delo na kliniki za interno medicino omejeno, postavili so provizorične pregrade in vzpostavili sive, rdeče in bele cone.

Za konec je Flis še poudaril, da imajo nekateri bolniki, ki so bolezen preboleli, precejšnje težave. Stvari niso tako nedolžne in ne gre za navadno gripo, pravi. Po njegovem mnenju zdaj plačujejo davek tega, da v prvem obdobju pri nas nismo imeli tako hudih razmer kot v nekaterih bolj prizadetih državah. Tako se je ustvaril vtis, da ne gre za nič hudega, še zaključi direktor UKC Maribora.