V več evropskih državah znova protesti proti covidnim ukrepom

V Stockholmu se je zbralo okoli 9000 ljudi, ki so med pohodom po ulicah mesta vzklikali "Ne cepilnim potrdilom, da svobodi". Nekateri udeleženci so nosili tudi prepoznavne znake nasilnih ekstremističnih skupin, kot je neonacistična NMR, in so si zakrivali obraze.

Shod je minil mirno, čeprav je policija posvarila pred možnostjo nasilja. Nekateri protestniki so na shodu sicer izstrelili tudi nekaj Nekateri udeleženci so sicer tudi izstreljevali svetlobne rakete. Nekateri cepilni centri so iz previdnosti zaprli vrata prej kot običajno.

V Göteborgu se je zbralo okrog 1500 ljudi.